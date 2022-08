WRC, Rali Ypres/Bélgica, Julien Moncet (Hyundai): “muito encorajador…” | AutoSport

O Vice-Director da Hyundai Shell Mobis WRT Julien Moncet era um homem feliz, depois de vários meses de agruras. Duas vitórias consecutivas, terceiro triunfo do ano, e as coisas parecem estar a mudar a pouco e pouco apesar dos pilotos dizerem que há ainda muito trabalho a fazer: “foi um bom resultado. Primeiro a vitória para Ott é definitivamente o ponto alto. Duas vitórias consecutivas, na Finlândia, piso de terra rápido, e agora em Ypres no asfalto é muito encorajador para o resto da temporada.

E sim, um bom resultado também para o Oliver (Solberg) o quarto lugar é o seu melhor resultado até agora no WRC.

Após o desastre na Finlândia, ele conseguiu recuperar e estabelecer um ritmo adequado aqui em Ypres. Também trabalhámos de forma diferente com ele para lhe dar confiança e consistência e parece que isso valeu a pena.

Claro que, pelo lado negativo, Thierry saiu de estrada no sábado, embora estivesse claramente a lutar pela liderança do rali, mas isso faz parte do desporto automóvel” começou por dizer Moncet, que fala um português fluente, com sotaque brasileiro pois é casado com uma brasileira.

De resto, foi um rali de nervos porque a diferença na frente nunca foi muito grande. Tanak esteve sempre no controlo, mas sempre com tão pouco tempo e, como vimos, os erros são muito fáceis de cometer em Ypres: “Penso que o Ott gosta de brincar com os nossos nervos. Ele já o fez na Finlândia e agora outra vez.

Sempre disse durante todo o fim-de-semana que é preciso ter cuidado até ao último momento. Vimo-lo esta manhã com o Adrien Fourmaux, um único erro levou-o para a vala. Depois acabou. O stress foi até ao último momento. Sabemos que o Ott tinha este alvo em mente. Por outro lado, estávamos bastante confiantes, mas nunca se sabe…”, disse Moncet.