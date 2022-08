WRC, Rali Ypres/Bélgica, Elfyn Evans: “ganhamos e perdemos juntos” | AutoSport

Elfyn Evans foi questionado pelo facto de ter terminado o rali a cinco segundos do vencedor, depois de um erro do seu navegador os ter colocado 10 segundos mais atrás, mas a sua resposta deixou claro que as dupla ganham e perdem junta. são como um só: “Sim, é verdade, mas é uma coisa que acontece. Não estou aqui para apontar o dedo, se quiseres fazer isso, ele pode dizer que perdeste o meu campeonato mundial quando saíste da estrada em Monza (2020). Assim, no final do dia, ganhamos e perdemos juntos, acabamos em segundo lugar juntos. É isso mesmo. Não há mais nada a discutir.”