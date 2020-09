WRC, Rali Turquia: Thierry Neuville liderou shakedown

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) foram os mais rápidos no shakedown do Rali da Turquia, realizando o seu melhor registo na quarta e última passagem, batendo os seus colegas de equipa Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 1.2s.

Terceiro lugar para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), dois décimos mais lentos que Tanak, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) em quinto, logo seguidos de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).

Seguiram-se os regressados Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC), que bateram os três Ford: Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC), que saíram de estrada para um buraco na sua terceira passagem.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) foram nonos na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC).

O rali arranca esta tarde às 15h08. Veja o horário em baixo…