WRC, Rali Turquia, PE6: Ogier ‘fura’ e Neuville lidera

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) furaram e perderam 31.5s para os vencedores do troço, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC), que desta forma ascenderam ao comando do rali, agora com 21.8s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram terceiros nesta especial. Com este incidente, Ogier e Loeb estão agora separados por 0.3s. Grande especial para Neuville, que nos 31.79 Km ‘deu’ 10.1s a Loeb, sendo que a ‘fava’ saiu a Ogier.