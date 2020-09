WRC, Rali Turquia, PE5: Luta Ogier Neuville intensifica-se…

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a última especial da manhã e bateram Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) por 1.4s o que significa que a margem entre ambos caiu para 1.6s, isto quando o rali ainda nem chegou a meio. A dupla belga tem que “dar ao pedal”, pois estão ‘obrigados’ a ganhar esta prova se ainda querem sair da Turquia com esperanças de chegar ao título, algo que esta manhã ‘fugiu’ quase por completo das mãos de Ott Tanak depois do seu abandono com problemas na direção do seu Hyundai i20 WRC.



Para Neuville: “Tentei encontrar a tração e manter-me nas linhas limpas, mas não estou contente com o carro. Esperava que estivéssemos melhor, mas não estamos, por isso precisamos de encontrar um melhor equilíbrio e trabalhar nisso”. Quanto a Ogier: “Tem sido bom, este foi bastante escorregadio, esperava um pouco mais de aderência, mas tem sido um bom dia para nós”, disse.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram terceiros na frente de Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) logo a seguir, o que significa que não houve trocas de posições na classificação geral. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) são sextos na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC).