WRC, Rali Turquia, PE3: Sébastien Ogier líder, Ott Tanak de fora

Grandes mudanças na especial de abertura do dia de hoje, no Rali da Turquia. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) fizeram o melhor tempo, assegurando uma vantagem de 1.7s sobre Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC).

Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) não estavam nada satisfeitos com a mistura escolhida de pneus médios e duros e com isso perderam duma assentada 18.1s, nos 31.79 Km da especial, o que foi suficiente para caírem de primeiro para o quarto lugar.

Mas o maior choque deste troço surgiu quando um problema de direção no Hyundai i2′ Coupé WRC de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) o obrigou a parar ao Km 25,9 km do troço, com o campeão em título a abandonar. Tendo em conta a penalização que vai ter pela falha de seis troços, está afastada a hipótese de um bom resultado. Pontos, se conseguir, só mesmo na PowerStage. Um forte passo atrás no seu desejo de reconquistar o título Mundial.

Desta forma, Ogier lidera agora com uma vantagem de 1.7s para Neuville, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) já a 9.6s. Quarto lugar para Loeb agora a 16.8s, com

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) em quinto a 22.0s. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) é sexto a 33.6s.