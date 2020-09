WRC, Rali Turquia, PE11: Ogier desistiu “on fire”

Depois de ter recuperado de um furo no primeiro troço de hoje, os 38,15 km de Çetibeli, Sébastien Ogier teve bem mais com que se preocupar já que logo a seguir a uma luz de aviso do motor, que começou a piscar no painel de instrumentos, seguiu-se algo bem pior: fogo. Ogier e o co-piloto Julien Ingrassia tentaram inicialmente cuidar do seu Yaris WRC mas o fumo começou a sair debaixo do capot, e logicamente foram forçados a parar imediatamente, naquele que é um grande um forte marcar passo na luta pelo campeonato que sorri agora bem mais a Elfyn Evans.