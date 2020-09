WRC, Rali Turquia, PE11: Ogier desistiu, Evans sorriu…

Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e desistiram no Rali da turquia com uma avaria no motor do Yaris WRC, o que com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) em primeiro e segundo vai deixar o campeonato bem diferente do que estava à chegada desta prova. Tendo em conta que os 36.9s que separam os dois primeiros antes da PowerStage não vão permitir mudanças de posição, em condições normais, mas o belga vai querer somar o maior número de pontos possível de modo a recuperar o que perdeu na Estónia.

Seja como for, em condições normais, Evans não deve arriscar nada na PowerStage, pois pode passar a comandar isolado o campeonato com pelo menos 95 pontos. Neuville recupera para os 60, mas ainda longe da frente e atrás de Rovanpera. Ogier mantém os mesmo 79 pois já não vai à PowerStage e Tanak tem 66, depende do que fizer na PowerStage, e o mesmo se aplica aos restantes pilotos.

Resumindo, Evans fica em excelente posição no campeonato com (pelo menos) mais 16 pontos que Ogier. Vamos ver o que acontece na PowerStage.