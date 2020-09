WRC, Rali Turquia, Ott Tanak: “Não há muito a dizer…”

Ott Tanak sofreu esta manhã um enorme revés quanto à sua luta pela ravalidação do título. Depois de tudo lhe ter corrido às mil maravilhas no Rali da Estónia, onde venceu e convenceu, desta feita um problema mecânico na direção do seu Hyundai i20 Coupé WRC, acabou-lhe (não matematicamente) com as esperanças de ser novamente campeão: “Tivemos um problema de direção, mas ainda não sabemos o quê exatamente. O carro ainda está na floresta e temos de esperar até voltar ao parque de assistência. Não houve qualquer aviso, foi instantâneo. Não deve ser uma grande preocupação reparar o carro para amanhã”. Quando questionado sobre as suas esperanças de título: “Não é nada positivo, por isso não há muito a dizer…”