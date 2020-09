WRC, Rali Turquia: O problema de Tanak e Neuville…

Falta ainda muito rali e não é seguro (longe disso) que as coisas terminem como estão, mas caso isso sucedesse, veja-se a ‘montanha’ que Tanak teria que escalar para revalidar o título. E mesmo Thierry Neuville para o conseguir. Eis como ficariam as posições do Campeonato do Mundo de Pilotos, tal como os resultados estão atualmente na Turquia…