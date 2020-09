WRC, Rali Turquia, Elfyn Evans: “Não gosto de vencer assim, mas aqui é uma lotaria”

Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram o Rali da Turquia, estando agora na liderança do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) com 97 pontos, quando faltam apenas dois ralis para o fim da temporada de 2020.

Após o rali da Turquia, na conferência de imprensa, Evans afirmou que: “Não gosto de vencer nestas circunstâncias, mas são bons pontos e aqui [Rali da Turquia] é sempre uma lotaria. Desta vez fomos nós a estar no sítio certo”.

“Foi um rali muito difícil. A primeira passagem pela especial mais longa foi muito difícil. Todos tinham de ultrapassar o desafio do pó e o Kalle Rovanperä furou à nossa frente. Sendo que a diferença na estrada era de apenas dois minutos estivemos sempre a andar no pó dele. Foi um rali onde a pressão estava ao máximo, mas estou contente pelo que conseguimos, perante estas condições”, afirmou Evans.

Quanto a liderar o campeonato, o piloto da Toyota Gazoo Racing referiu que “ainda não pensei muito nisso. Mas, ninguém sabe o que vai acontecer até ao final da temporada. Sabemos que uma desistência pode trocar tudo. Temos de manter a cabeça fria e olhar para os próximos ralis”.