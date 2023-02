WRC, Rali Suécia: tudo por definir no dia mais longo | AutoSport

Foi um grande e muito interessante primeiro dia de Rali da Suécia. Craig Breen passou para a liderança depois de uma frenética sexta-feira, embora Ott Tänak esteja bem no seu encalço pois está apenas a 2.6s, e mesmo Esapekka Lappi, que roda em terceiro a 11.2s está na luta.

O irlandês seguiu o homem que o substituiu na M-Sport Ford durante a primeira metade do dia antes de desencadear um ataque ao início da tarde contra o estónio, estabelecendo o controlo uma vez que a sua posição inicial mais atras baixa permitia uma tração superior no seu Hyundai i20 N Rally1.

Ultrapassou todo o restante plantel em 7,8 segundos em Brattby 2, foi para a frente, depois alargou a sua vantagem para 10.5 segundos com outro tempo de referência no troço seguinte. Tänak, no entanto, ripostou com a chegada da escuridão, reduzindo o défice para apenas 2.6s. Breen, que está a disputar um programa parcial no WRC a bordo de um Hyundai i20 N Rally1, não se deixou perturbar pela carga tardia de Tänak.

Embora o ritmo de Tänak tenha representado um avanço significativo em relação ao Rallye Monte-Carlo, o estónio não foi esteve muito positivo pois teve de rodar sempre no limite do seu Ford Puma Rally1 com os riscos que isso implica, e mesmo assim sentiu sempre que os tempos não refletiam isso: “Em termos de resultados, podemos definitivamente estar bastante felizes!, disse.

Esapekka Lappi ajudou a Hyundai a colocar dois carros nos três primeiros, com uma condução sólida no seu segundo rali para a equipa. Um pião na PE6 foi o único deslize do finlandês, que segue o Tänak por apenas 8,6 segundos.

Mais 15.3s atrás no quarto lugar da geral está Elfyn Evans, o piloto mais bem colocado da Toyota Gazoo Racing. Inicialmente lutou pela confiança nos troços, mas melhorou ao longo do dia, sobrevivendo a um toque num famoso banco de neve.

A subida de Evans foi parcialmente ajudada pelo facto do seu companheiro de equipa, Takamoto Katsuta ter capotado o seu GR Yaris na segunda passagem de Brattby. O japonês, abandonou pouco depois com danos no radiador, pondo um fim ao que tinha sido um começo promissor de rali.

Kalle Rovanperä, líder após a abertura da noite de quinta-feira, foi caindo na ordem depois de passar o dia a abrir a estrada. Foi difícil para o campeão em título, pois teve de varrer muita a neve solta. Segue Evans por apenas 4.6s.

No sexto lugar da geral está Thierry Neuville. O belga não conseguiu fazer mais, pois lutou com a subviragem no seu Hyundai. Os danos superficiais na aerodinâmica dianteira e traseira infligidos por vários toques com bancos de neve não ajudaram em nada.