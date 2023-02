WRC, Rali Suécia, Thierry Neuville: “Estou a sentir-me bem, confiante” | AutoSport

Thierry Neuville começou mal a prova, ainda doente, as coisas não começaram por lhe correr bem na estrada, mas o dia de hoje foi bem diferente e já está num lugar de pódio: “Hoje correu bastante melhor, não há segredos quando não estás confiante no carro, não há nada que possas fazer, mas ainda assim não perdemos muito, hoje, as condições são melhores é mais fácil guiar o carro e os tempos saem. Senti que podia ter feito melhor, alguns décimos, penso que esta tarde vamos ter mais dificuldades, mas o objetivo é mantermo-nos na frente do Elfyn”, disse a meio do dia.

De tarde: “A grande diferença foi a posição na estrada, tivemos muito mais aderência hoje, dessa forma fomos capazes de mostrar mais a nossa velocidade. Depois com a falta de um dia de testes, tivemos mais dificuldades iniciais, fizemos algumas alterações para hoje, não muitas. Hoje foi um dia muito mais limpo, gerimos os pneus, e foi por isso que abrimos uma margem para o Kalle (Rovanpera) nos últimos dois troços. Estou a sentir-me bem, confiante, vamos fazer o melhor possível…”