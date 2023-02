WRC, Rali Suécia, Thierry Neuville: “com melhor aderência, mostrámos a nossa velocidade” | AutoSport

No primeiro dia, Thierry Neuville terminou a manhã no sétimo lugar, a posição na estrada e um carro que fugia de frente, aliado ao facto de ainda não estar a 100% em nada ajudaram. Mas com a sua tenacidade habitual, terminou a sexta-feira no sexto lugar da geral mas no sábado foi-se chegando a pouco e pouco ao quinto lugar e o quarto também não estava longe. Com a saída de Lappi, ‘herdou’ o pódio: “O primeiro foi um dia muito desafiante. Sabíamos que as condições da estrada não seriam boas para nós como um dos primeiros carros na estrada, mas ainda tínhamos esperança. Apesar das condições, tivemos o azar incrível de perder o pára-choques duas vezes, de manhã e de tarde, pelo que fomos prejudicados por isso. Sem a aerodinâmica simplesmente não conseguimos. Tivemos de limitar os danos” disse no final do primeiro dia.

No segundo, com uma ordem na estrada melhorada, recuperaram a sua forma habitual: “A principal diferença foi a nossa posição na estrada. Desde que conseguimos uma melhor aderência, fomos capazes de mostrar a nossa velocidade. A falta de testes pré-evento provavelmente não ajudou no primeiro dia, mas fizemos algumas mudanças de configuração durante a noite – não demasiadas – e tivemos um dia limpo. Não tenho dúvidas de que ontem estávamos a atacar, só que os nossos tempos foram mascarados pela posição da estrada. Hoje, pudemos andar melhor e fechar em terceiro lugar. Continuará a ser uma luta dura com Kalle, daremos tudo o que temos”.