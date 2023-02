WRC, Rali Suécia: Tanak alarga margem para 11.6s, Rovanpera ‘ataca’ Neuville | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais um troço, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) em segundo a 1.5s. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros a 2.7s com Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) apenas na quarta posição a 4.5s da frente e a 3.0s de Tanak o que significa que a margem entre primeiro e segundo voltou a subir, colocando-se nos 11.6s. Rovanpera está agora mais perto de Neuville, a 1.1s pelo que a Toyota ainda pode meter um carro no pódio, pois com dois troços pela frente, está tudo em aberto.

No WRC2 Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) ganharam 5.9s a Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), mas trata-se apenas de pura gestão do sueco, que tem 45.7s de avanço com dois troços pela frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI