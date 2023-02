WRC, Rali Suécia, PE9: Craig Breen dilata avanço para Ott Tanak | AutoSport

Depois de Craig Breen ter passado para o topo da classificação geral após uma sexta-feira frenética no Rally Suécia, com Ott Tänak bem perto, o dia de sábado apresenta dois troços novinhos em folha. Norrby (12,54km) e Floda (28,25km) não foram utilizados em 2022; antecedem Sävar (17,28km), o que leva as equipas de volta à paragem na assistência a meio do dia.

Os três troços são repetidos uma vez mais após o almoço antes do fim do dia com Umeå (10,08km), uma versão mais longa dos dos troços anteriores, que termina novamente na Red Barn Arena. Os sete troços somam 126,22 km, tornando-o o dia mais longo do rali.

No WRC2 o dia de ontem terminou com os jovens Oliver Solberg e Sami Pajari no duelo pelo primeiro lugar.

No WRC3, William Creighton lidera a classificação após uma troca com Roope Korhonen no troço final de sexta-feira. Creighton também lidera na FIA Junior WRC após a construção de uma vantagem considerável na categoria.

Hoje, condições perfeitas para um rali de inverno, com a temperatura na linha de arranque da PE9 em -12°C…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os primeiros vencedores do dia, 1.1s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) três décimos mais atrás.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos a 2.9s, na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) que ficaram a 3.0s, só depois surgindo Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que cederam 3.4s.

Significa isto que a diferença na frente de Craig Breen para o estónio passou para 4.6s, com Lappi agora a 12.8s do irlandês, seu colega de equipa.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) regressaram com um sétimo posto na especial, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) foram oitavos e Lorenzo Bertelli/Simone Scattolini (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram atrás de dois Rally2, pelo menos até agora.

