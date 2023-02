WRC, Rali Suécia, PE7: Ott Tanak vence e reduz margem para Craig Breen | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) venceram pela primeira vez um troço no dia de hoje, bateramEsapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) por 0.9s com

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 4.1s pelo que a margem na frente é agora de 6.4s entre Breen e Tanak com Lappi a 14.1s da frente e a 7.7s de Tanak.

A super especial de final do dia já não deve mudar muito pelo que, para já estão três equipas, dois Hyundai e um Ford na luta pela vitória e essa é o que nos está a oferecer este Rali da Suécia. O Toyota melhor classificado é para já o de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na quarta posição, mas já a 27.9s da frente com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir a 35.4s do líder. Já se sabia que a parte da tarde iria ser complicada para Rovanpera, mas não se esperava que estando a 4.7s pudesse chegar quase ao fim do dia a 35.4s. Mas é exatamente isso que acontece…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são sextos a 38.6s, com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) a fazer o seu trabalho e a adquirir experiência, mas já está a mais de um minuto da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) abandonou no primeiro troço da tarde e Lorenzo Bertelli/Simone Scattolini (Toyota GR Yaris Rally1) também teve uma saída que o atrasou.

No WRC2, Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) começaram o dia menos bem, mas a partir daí venceram três troços e com isso acumularam um avanço de 30.9s face a

Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2).

Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) saíram de estrada e perderam algum tempo logo e manhã e com isso a liderança, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) tiveram problemas mecânicos e atrasaram-se, Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) fizeram um pião e perderam algum tempo, Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) também tiveram problemas agora na PE7. Com tudo isto, Oliver Solberg é um solitário primeiro classificado.

