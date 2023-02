WRC, Rali Suécia, PE6: Craig Breen vence e alarga margem na frente | AutoSport

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) venceram mais um troço e com isso alargaram a sua margem na frente para lá dos dez segundos face a Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que continua a dizer que não entende porque sente o carro tão desequilibrado. Com isso o estónio continua a perder tempo, e mesmo que se mantenha a uma margem perfeitamente recuperável, até pelo que falta do rali, o seu feeling do carro não lhe está a permitir andar mais depressa.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos neste troço, a 2.6s da frente com Tanak em terceiro a 2.8s.

Quarto posto para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que cederam mais 4.3s e já estão a 28.2s da frente, e a 2.1s dos seus colegas de equipa Evans e Martin Scott.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um troço menos conseguido, cederam mais 6.8s e estão agora a 17.3s da frente, isto quando começou a tarde a 2.0s de Breen.

Um pião nesta especial foi determinante para a perda de tempo.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos e perderam 5.8s, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) nem sequer iniciaram esta especial com problemas no seu Yaris Rally1, na sequência do capotanço que tiveram no primeiro troço da tarde.

