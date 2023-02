WRC, Rali Suécia, PE5: Craig Breen é o novo líder | AutoSport

Numa especial que criou diferenças substanciais entre os homens da frente, Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) venceram e são os novos líderes do Rali da Suécia…

Grande especial de Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) que bateram toda a concorrência mais próxima, que curiosamente foram Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), por 7.8s, e com isso são os novos líderes do Rali da Suécia, 7.7s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1).

A segunda passagem pelo primeiro troço do dia esteve ainda mais complicado do que de manhã. Por exemplo, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu 12.5s de manhã e desta feita, cedeu 21.3s, caindo para o quinto lugar. No fim do troço, Rovanpera resumiu bem o que foi a especial: “Mesmo antes do troço recebi uma mensagem a dizer que a tração tinha saído do chat! Não havia muito que eu pudesse fazer, mal sobrevivi ao troço, foi realmente complicado. Vai ser definitivamente uma grande, grande perda de tempo para nós”.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros, estão na mesma posição da geral, agora apenas a 2.8s de Tanak.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 10.1s mas ainda assim subiram ao quarto lugar por troca com Rovanpera. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) cederam 14.6s e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) capotaram e cederam quase 50 segundos.

Como se percebe esta tarde parece ser propícia a mais mudanças, ainda que nos próximos troços as margens não devam ser tão grandes.

Tempos Online – CLIQUE AQUI