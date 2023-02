WRC, Rali Suécia, PE4: Ott Tanak termina manhã 2.1s na frente de Craig Breen | AutoSport

Numa especial de 25.81 Km, novamente muito rápida, quatro pilotos separados por 0.7s, cinco por 1.9s. Fantástico! Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) venceram surpreendentemente o troço na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que ficaram a 0.3a, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a 0.5s e Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) a 0.7s.

Mais ‘longe’ ficaram Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), a 1.9s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 5.4s e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) continua a perder. Só testou um dia, esteve doente, está a usar afinações dos colegas de equipa, pelo que as dificuldades acentuam-se.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) cederam nesta especial 13.6s.

Na geral, Tanak tem agora 2.1s de avanço para Craig Breen com Esapekka Lappi em terceiro a 4.1s. Kalle Rovanpera é quarto a 4.7s e para já o campeão em título está a usar a mesma tática que o levou ao triunfo no ano passado: manter-se o mais possível perto da frente no primeiro dia e atacar no seguinte, quando as condições forem muito mais iguais para todos. Para já está a cumprir o plano.

Info do WRC2 assim que possível.

