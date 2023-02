WRC, Rali Suécia, PE2: Craig Breen vence, Ott Tanak lidera | AutoSport

Numa fase especial em que as posições na estrada desempenharam, como se esperava, um grande papel, Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) registaram o melhor crono, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) por 3.8s com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 5.4s. Quarto posto para Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 7.9s com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a cederem mais 8.4s. Bem pior estiveram os outros dois Toyota com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em sexto a 9.7s e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que foram apenas 6º e 8º respetivamente a 9.7s e 12.5s, com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) a ficar entre ambos a 10.7s. Muita neve na estrada condicionou fortemente o andamento de Rovanpera, como se percebe pelo registo, Neuville também ainda tinha muito para ‘limpar’, o mesmo sucedendo com Elfyn Evans. No ‘crossover’ da posição na estrada esteve Ott Tanak, que não apanhou a estrada perfeita, mas também não apanhou tão má quanto os primeiros e se as condições mudarem continuará a não ser beneficiado nem prejudicado face aos seus adversários. MAs tudo depende do estado dos próximos troços

Desta forma, Ott Tanak é o novo líder da prova, 1.3s na frente de Craig Breen, com Esapekka Lappi a 3.9s. Kalle rovanpera caiu para o quarto posto e já está a 7.1s da frente

No WRC2, no final do primeiro torço de hoje, seis pilotos separados por 3.1. O melhor começo foi para Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) dois décimos à frente do Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2), seguindo-se Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2), Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2) e Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2).

na geral, 0.9s de Lindholm para Suninen, Pajari está a 1.12 e Huttunen a 1.4s. Solberg já está a 2.9s e Ole Christian Veiby a 3.1s.

