WRC, Rali Suécia, PE17: Tanak perto do triunfo, Neuville ‘assegura’ pódio | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a penúltima especial e com isso devem ter assegurado o pódio na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que foram apenas terceiros nesta especial atrás de Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1), que ganharam 3.1s a Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), mas o estónio tem no início da Power Stage, o único troço que falta para o fim do rali, 8.5s de avanço, que em condições normais chegam e sobram para vencer o rali.

Seja como for, a Power Stage tem armadilhas pelo que ainda é preciso passar por ela e chancelar o resultado. Tudo se encaminha para o primeiro triunfo da Ford este ano e a terceira de tanak com a M-Sport/Ford, depois dos dois triunfos de 2017.

Tudo se prepara para ficarem dois Hyundai no pódio, e um Ford no melhor lugar. A última vez que a Toyota não teve qualquer carro no pódio, foi no Rali da Acrópole do ano passado, sendo que a única outra vez que isso sucedeu foi na Sardenha, em 2022.

De resto, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) passou Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) na geral, mais uns pontos para a Hyundai nos construtores, caso concretize o resultado, e agora vamos ver se o finlandês consegue passar Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) no último troço, e chegar ao sétimo lugar da geral.

No WRC2, Solberg está perto de assegurar o triunfo, pois tem 38.9s de avanço para Veiby.

Tempos Online – CLIQUE AQUI