WRC, Rali Suécia, PE14: Ott Tanak é o novo líder | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) são os novos líderes do Rali da Suécia depois duam especial em que foram terceiros atrás de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), mas mais mais importante, 2.8s na frente de Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) o que significa que estão agora 2.3s na frente do irlandês da Hyundai.

Breen disse que foi um troço “muito complicado, lutei um pouco com a parte de alta velocidade no final, faltava-me alguma confiança. Ainda estamos na luta e estamos aqui”. Já Tanak, que chegou ao fim com um pneu dianteiro esquerdo delaminado, curiosamente não lhe custou muito tempo, pois estava muito perto do fim da especial. A liderança ‘virou’, mas 2.3s apenas separam ambos, há mais um troço até ao fim do dia, está tudo completamente em aberto. Entretanto, Thierry Neuville passou Rovanpera é volta a haver dois Hyundai no pódio, mas agora em segundo e terceiro.

