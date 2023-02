WRC, Rali Suécia, PE13: Lappi sai de estrada e afeta registos de Tanak e Breen | AutoSport

Muito azar para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e muito trabalho para o Diretor de Prova, já que Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) e Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) foram prejudicados pela saída de estrada de Lappi, que ficou enterrado no banco de neve, perdendo com isso mais de sete minutos e com isso qualquer hipótese de assegurar um pódio nesta prova como se estava a desenhar até aqui.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) é o novo terceiro classificado mas os tempos de Ott Tanak e Craig Breen vão ter que ser revistos, pois ambos perderam tempo ao passar pelo local da saída de Lappi, portanto os registos que obtiveram têm que ser ‘mexidos’. Contudo, para tornar a tarefa do Diretor de Prova ainda mais difícil, Breen chegou ao fim com o pneu da frente esquerda completamente delaminado pelo que o tempo que estava a fazer foi afetado por isso.

Segundo os registos deste momento, Tanak ficou a 2.9s de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Breen terminou a 4.1. como as coisas estão, há meio segundo ainda a favor de Breen, mas vamos ver como ficam os tempos depois da ação da Direção de Prova.