WRC, Rali Suécia, PE11: Ott Tanak recupera tempo a Craig Breen | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a PE11, 1.0s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) com Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) apenas em sexto a 4.1s da frente, o que significa que na classificação geral, a diferença entre Breen e Tanak é exatamente a mesma que existia no começo desde dia de sábado. Baralhar, voltar a dar, e ficar com o ‘mesmo jogo’! Ott Tanak revelou que sendo esta especial mais técnica ofi um pouco mais fácil enquanto Breen confessou que o facto de não ter feito esta especial no ano passado (despistou-se antes disso) levou a que perdesse mais tempo, porque o conhecimento e a confiança não são os mesmos: “Infelizmente é um daqueles casos em que nunca cheguei a fazer este troço no ano passado e por isso foi a minha primeira vez que a descobri. Houve zonas em que fui um pouco cauteloso e hesitante demais, mas está tudo bem. O carro funcionou bem nas segundas passagens de ontem, por isso estou absolutamente cheio de confiança”, disse Breen que lidera com os mesmo 2.6s de avanço que trazia de ontem.

Quem continua a perder um pouco são Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), mas não muito, apenas 1.9s, estando agora a 17.3s da frente, pois recuperaram face a Breen.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) fizeram o mesmo tempo de Tanak, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram apenas sétimos, na frente de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1). Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quintos na frente de…Breen.

