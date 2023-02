WRC, Rali Suécia, PE10: Mais uma para Craig Breen | AutoSport

Mais um triunfo para Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) com a liderança a aumentar mais 1.1s face a Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), que foram quartos neste troço. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram apenas quintos e com isso perderam o quarto lugar da geral para Kalle Rovanpera.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um troço menos bom, perderam 6.7s com isso já estão a 19.5s da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram sétimos e já não têm muito por que lutar, já Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) são sétimos da geral e continuam a fazer um rali consistente.

Ott Tanak começou o dia a 2.6s da frente e em dois troços já está a 5.7s: “É difícil. Não tenho feeling para atacar, mas estou a tentar gerir. Acho que precisamos de estar mais ligados” disse no fim da PE9, acrescentando na PE10: “estou muito desconfortável, mesmo nos locais muito fáceis. Não é nada divertido, mas estou a esforçar-me”.

Já Esapekka Lappi: “estou demasiado seguro. Nunca toquei nos bancos de neve, mas estou a andar demasiado devagar. Fizemos uma pequena mudança da noite para o dia, mas nada de uito significativo. Mas estou demasiado lento. Nas secções rápidas, não consigo forçar como quero. Acho que temos de voltar à direção em que estávamos ontem”.

Elfyn Evans perdeu o quarto lugar para Rovanpera: “Não foi um grande começo, lutei pela confiança desde o início”.

Kalle Rovanpera já percebeu que dificilmente leva muito mais deste rali: “Não foi muito tão bom. Mudei algo na afinação da suspensão e preciso de me habituar um pouco mais a ela. O carro está realmente mau de conduzir e estou a perder muito tempo em todo o lado. Não sei se cometemos um erro na afinação, ou se simplesmente não é bom nestas condições. Estou a subvirar em todo o lado e a lutar sempre contra o carro”.

Thierry Neuville é sexto e está a melhorar: “Sinto-me melhor, definitivamente, mas ainda não estou a confiar nos travões. Estou sempre a travar demasiado cedo e não consigo encontrar um bom equilíbrio. A estrada está cada vez mais rápida, não tenho a certeza se isto será suficiente. É difícil saber o quanto se pode atacar. Há muita neve fresca, mas talvez em alguns dos locais mais rápidos eu não tenha atacado o suficiente”.

Por fim, o líder, Craig Breen continua confiante como há muito não o víamos: “A festa do chá está viva! Fair play para os rapazes do motor Hyundai, eles fizeram um trabalho de rachar. Estamos num ritmo seguro, foi agradável a 200 Km/h na floresta, é disto que os sonhos são feito. Estou apenas a aproveitar ao máximo e a tentar preservar os pregos dos pneus onde podemos”.

