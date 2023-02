WRC, Rali Suécia, Ott Tanak: “não tenho conseguido andar no máximo” | AutoSport

Ott Tanak desde o início do rali que se queixa do facto de não se sentir confortável no carro, e que por isso não tira o máximo partido que poderia. Ou seja, não está a andar, sequer, perto dos 100% e mesmo assim lidera o rali e está a um passo de o ganhar. Olhem se o carro estivesse bom: “não há diferenças para o primeiro dia, vou continuar a tentar dar o melhor que pudermos, não podemos mudar nada pelo que vamos tentar continuar a tirar o máximo possível do carro como está”, disse Tanak a meio do dia de hoje, antes de passar para a frente do rali: “Foi um dia desafiante, para os pneus também, é uma pena que uma questão exterior esteja a determinar as coisas (ndr, os pneus), mas tudo bem, tínhamos tudo planeado para os últimos dois troços, tentar ir buscar algum tempo”, disse, antes de explicar as razões das queixas: “não tenho conseguido andar no máximo, por isso foi tentar manter o carros nas trajetórias e extrair o máximo que podia. Agora vamos ver, nunca é confortável até estar terminado, há um troço muito longo e não é fácil, nada está feito…”