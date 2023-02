WRC, Rali Suécia, PE12: Ott Tanak aproxima-se ainda mais de Craig Breen | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais uma especial, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) por 0.2s com Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) apenas em quinto a 1.5s depois de terem dado um ligeiro toque num banco de neve, o que significa que a margem caiu para 1.7s com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) agora a 16.5s da frente, depois de recuperar meio segundo a Breen.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram um pião e perderam 20 segundos e com isso o quinto posto para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

Rovanpera recuperou até aqui cinco segundos aos homens da frente, mas ainda está a 26.0s o que parece muito, em condições normais, para poder chegar a algo mais do que um pódio.

