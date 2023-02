WRC, Rali Suécia, opinião comum: “a tarde vai ser muito mais difícil…” | AutoSport

A primeira manhã do Rali da Suécia ficou marcada por muito equilíbrio e pelo facto dos troços não proporcionarem as mesmas dificuldades devido à sua ‘variedade’. Ou seja, se o primeiro tinha muita neve para limpar, o que justifica os 12.5s perdidos por Kalle Rovanpera, os restantes tinham mais gelo do que neve para ser limpa e isso fez com que o jovem piloto da Toyota se pudessem manter perto da frente. Ainda assim, o piloto mais consistente foi Ott Tanak, que lidera com 2.1s de avanço face a Craig Breen com Esapekka Lappi em terceiro a 4.1s menos seis décimos que Rovanpera. De tarde, e depois das passagens dos restantes Rally2, Rally3 e restante plantel, devido à largura dos diversos tipo de carros estes atiraram neve para a trajetória que os Rally1 vão fazer à tarde por isso todos sabem que a tarde de rali vai ser ainda mais complicada.

Para Kalle Rovanpera e depois de uma manhã em que só um troço foi verdadeiramente desfavorável “estou bastante feliz, na primeira perdi muito tempo mas os restantes foram bons. Não foi fácil ter uma pilotagem limpa, estou contente. Sabia que o primeiro era a pior, mas de tarde vai ser ainda mais difícil”, disse

Já Thierry Neuville, diz que está “bem melhor que ontem, mas não estou a 100%. Quando começámos senti um bom feeling no carro, mas quando começámos a perder tempo fiquei surpreso com o tempo perdido, o feeling era bom, mas perder sete segundos foi estranho. Não sabemos porque perdemos tanto tempo. O feeling bom mas se calhar não ataquei o que devia porque me estava a sentir bem…” disse Neuville que é sétimo a 17.0s da frente.

Ott Tanak lidera o rali mas não está muito feliz com o equilíbrio do carro: “não sinto que estou a ser rápido, mas não consigo muito mais, é o que podemos fazer neste momento, preciso de estar mais confortável com o carro, nada tem a ver com a potência do motor.

De resto, a segunda passagem vai ser mais desafiante, os pisos vão estar mais estragados.”

Quanto a Esapekka Lappi, que é terceiro a 4.1s: “estou contente, estamos onde queríamos estar, foi um bom começo de rali. Tivemos uma boa preparação para esta prova, gosto destas condições”, disse.

Elfyn Evans diz que “não consegui confiança no carro, temos que fazer alterações para a tarde. Tem a ver com o equilíbrio, o carro está a fugir um pouco de frente” disse o piloto que teve um encontro com um banco de neve e podia ter lá ficado: “tive sorte, o carro saiu de traseira perdi a frente muito cedo, tive sorte em não ter saído. Espero um melhor feeling para a tarde”

Craig Breen é segundo, e está muito focado no que está a fazer: “sinto-me confiante fiz um bom teste, estou contente com a manhã de ralis, não fiz nada louco. Espero conseguir manter uma boa posição na estrada para amanhã”, disse.

Takamoto Katsuta venceu um troço, o que até aqui só tinha sucedido seis vezes: “sinto-me muito confortável com o carro, mesmo em alta velocidade, consegui bons tempos, mas nunca abusei em lado nenhum. Os tempo têm vindo a sair pelo que agora é manter assim, ainda que esta tarde vá tudo ser muito diferente”