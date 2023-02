WRC, Rali Suécia: Luta até ao fim no Júnior WRC | AutoSport

Os concorrentes do WRC3 e do Júnior WRC misturam-se, pelo que nesta competição é Laurent Pellier que estava na senda da vitória, exatamente pelos mesmo motivos do WRC: William Creighton teve problemas no sábado à tarde com o capot do seu Fiesta a soltar-se.

Contudo, o irlandês não seu deu por vencido e na antepenúltima especial do rali, ‘deu’ 13.6s ao francês nos 26.48 Km de Vastervik e por isso vai para os últimos dois troços apenas a 6.1s do seu adversário, pelo que ainda alguma coisa pode mudar no topo da tabela do Junior WRC.

O estreante do campeonato, Diego Dominguez subiu ao terceiro lugar da geral à custa de Grégoire Munster, que caiu para quarto depois de perder quase três minutos na PE12. Dominguez encontra-se um pouco na terra de ninguém, quase dois minutos atrás de Creighton e mais de um minuto na frente de Munster. Os pilotos espanhóis Raul Hernández e Roberto Blach completaram o dia num longínquo quinto e sexto, enquanto Tom Rensonnet, Hamza Anwar e Eamonn Kelly completavam a tabela.