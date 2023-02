WRC, Rali Suécia, Kalle Rovanpera: “Já se sabia que o campeonato iria ser muito mais difícil este ano” | AutoSport

Kalle Rovanpera tem tido uma prova complicada decorrente do facto de abrir a estrada. No primeiro dia, ainda houve um ou outro troço em que a questão se colocava de forma menos evidente, mas na maioria dos troços esse foi um óbice e a distância a que ficou impediu-o de ir mais longe na classificação: “no primeiro dia lutei muito com o carro, podia ter sido mais rápido, e depois mudamos alguma coisa no carro e melhoramos.

Já no segundo tínhamos um plano para a tarde, mas não foi uma tarde muito agradável e quando as coisas não correm de acordo com o plano… tudo correu mal com os pneus, não fizemos o que devíamos com o plano que tínhamos para os pneus. Não penso que tenha usado muito mais os pneus que os outros, talvez eles tenham usado os pneus de forma mais inteligente que nós, desgastamos mais dois pneus que os outros e com isso não consegui fazer melhor” explicou Rovanpera. Quanto ao facto de estar a ser um início de campeonato com bem maior oposição que em 2022: “Já se sabia que o campeonato iria ser muito mais difícil este ano, para além disso andámos a limpar a estrada, a manhã até foi boa mas a tarde já não. Ainda há alguns quilómetros, vamos tentar, mas vai ser difícil para nós…”, disse.