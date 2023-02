WRC, Rali Suécia, Esapekka Lappi: “a velocidade estava lá. Foi azar…” | AutoSport

Esapekka Lappi estava a fazer uma boa prova, terminou a manhã de 6ª feira em terceiro a 4.1s da frente, no final do dia manteve a posição, a 11.2s do líder, terminou a manhã de sábado a 17.0s, mas na PE13 passou quase sete minutos preso numa vala junto à estrada, só de lá conseguindo sair com muita ajuda do público terminando aí toda e qualquer hipótese de um bom resultado: “o primeiro dia não foi mau, mudamos a afinação porque queríamos alcançar um pouco mais de performance, mas não resultou, não pedíamos muito, mas tivemos de andar para trás nas afinações. De resto, os troços são muito rápidos é impossível de fazer grandes diferenças, noutros ralis perder segundos não é tão mau mas aqui perder sete segundos é uma eternidade. No sábado à tarde, tínhamos ritmo, estávamos a andar bem, pilotagem limpa, mas isso não serve de manda quando passas sete minutos enterrado num banco de neve. Mas a velocidade estava lá. Foi azar, não conseguia sair de lá, havia demasiada neve debaixo do carro”, disse.