WRC, Rali Suécia, Elfyn Evans: “Faltou equilíbrio e não consegui ter confiança” | AutoSport

Não está a correr bem o Rali da Suécia a Elfyn Evans. O piloto fala em falta de confiança no carro, logo no primeiro diz mudou as afinações a meio do dia porque não encontrou o equilíbrio certo na afinação, e as coisas nunca mudaram muito ao longo de todo o rali. Na sexta-feira: “Não foi uma manhã nada forte do nosso lado, pois estava a lutar com o equilíbrio e não conseguia encontrar a confiança total. De tarde foi melhor; fizemos algumas alterações na configuração do carro que melhoraram um pouco a sensação. No final do dia não estávamos onde gostaríamos de ter estado” disse no final do primeiro dia.

No segundo, mais do mesmo, terminando o dia na quinta posição, a 30.2s de Rovanperä: “voltou a não ser o nosso dia. Lutei novamente para me sentir confortável ao volante e penso que isso se viu nos tempos, e de tarde ainda ficámos mais para trás. Não consegui encontrar a confiança necessária, pelo que tem sido um fim-de-semana dececionante. Com o ritmo que tivemos, estamos demasiado longe e agora só temos de salvar o que pudermos, assegurar alguns pontos e ver o que é possível fazer na PowerStage”, disse.