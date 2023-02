WRC, Rali Suécia, Craig Breen: “vamos manter um olho na vitória” | AutoSport

Craig Breen começou o dia de hoje 2.6s na frente de Ott Tanak, terminou a manhã com 3.0s de avanço mas na PE14 uma falha do sistema híbrido tirou-lhe velocidade nas zonas rápidas e com isso perdeu 2.8s duma assentada para Tanak e com isso a liderança da prova, voltando a perder no último troço do dia pelas mesmas razões. Agora, vai para o dia decisivo a 8.6s de Tanak: “Foi uma boa manhã, era importante passar por ela, conseguimos manter um bom ritmo, estou contente, na última já esperava perder alguma coisa porque não a conhecia, não a fiz o ano passado. Tem sido uma grande luta, já tinha saudades, todos queremos estar nesta posição de lutar na frente, todos gostamos da competição”, disse no fim da manhã. De tarde, vieram os problemas: “Na segunda especial da tarde perdemos o sistema híbrido, depois foi uma questão de limitação de danos. Foi desapontante, mas é o que é. Agora, vamos ver, nunca digas nunca. A margem é relativamente grande, mas vamos manter um olho na vitória. Como um todo tem sido um bom fim de semana vamos ver como acaba.