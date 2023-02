WRC, Rali Suécia: Craig Breen penaliza, Thierry Neuville passa para 2º | AutoSport

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) penalizou 10s à entrada de um controlo, pelo que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) é o novo segundo classificado do Rali da Suécia, à entrada da última especial, uma decisão compreensível da equipa, já que, como se sabe, Breen não vai disputar todo o calendário do WRC, mas sim o Campeonato de Portugal de Ralis com o Team Hyundai Portugal. Três pontos que podem fazer toda a diferença para o belga no fim do ano, e ao invés de lamentar posteriormente a sua falta, está desde já resolvida a questão. Não foi a primeira vez que uma equipa oficial do WRC fez algo deste tipo, nem será a última.