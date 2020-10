WRC, Rali Sardenha, PE9: Sébastien Ogier continua a atacar

Na PE9 do Rali da Sardenha, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram os mais rápidos, seguidos de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) que ficaram a 1.6s. Terceira posição para Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC).

Na geral, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) mantêm a liderança, mas Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) retiram mais alguns segundos à vantagem do espanhol da Hyundai. As duplas estão separadas por 31.3s. Terceira posição para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) que está a 2.9s da segunda posição e com uma vantagem de 17.4s para Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC).

Tempos Online – CLIQUE AQUI