WRC, Rali Sardenha, PE8: Dani Sordo sustém ‘ataques’

Já se esperava uma reação dos homens que lutam pelo campeonato neste segundo dia de Rali da Sardenha mas o que aconteceu nestes dois primeiros troços foi que Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) dilataram a sua margem face aos segundos classificados, que são agora Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).

Isto porque em apenas dois troços, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) perderam 26.5s para os vencedores dos troços, caindo por isso para a quarta posição da geral já atrás de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC), que por sua vez estão a 1.3s do segundo lugar de Ogier. A luta para hoje promete.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) estão a perder contacto com Ogier e Neuville e provavelmente só vão ocnseguir chegar ao quarto lugar durante o dia de hoje.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) já recuperaram para o sétimo lugar, mas estão a 2m14.0s dos líderes.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) saiu novamente de estrada e desistiu. Com esta já são duas neste rali. Não está a começar bem a sua ‘década’ dos 20 anos, que acabou de completar…

