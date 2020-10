WRC, Rali Sardenha, PE15: Fantástica luta pelo segundo lugar entre Ogier e Neuville

Se não teve a oportunidade de ver através do WRC All Live esta especial aconselhamos vivamente que o faça, pois vai perceber a fabulosa pilotagem tanto dos dois candidatos ao título, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) quanto de Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC), que apesar de ter perdido 6.9s para Ogier vai para a derradeira especial com 9.2s de avanço, tendo por isso a vitória no rali, na mão.



Logo atrás, Ogier venceu a especial com 1.6s de avanço para Neuville e vão para a PowerStage separados por 1.7s. Foi absolutamente fantástico ver a forma como Ogier e Neuville pilotaram, dando tudo o que havia para dar, numa troço estreito e sinuoso em algumas zonas, entremeadas com zonas mais rápidas e saltos. Ver Ogier a respirar bem fundo já depois de parar o carro mostrou bem o empenho que colocou nesta especial e a luta que está a dar a Neuville pelo segundo lugar.

Para que se perceba o andamento, em 14.06 Km deram quase 10 segundos a Tanak, que está a poupar pneus para a PowerStage, mas este é um troço que exemplifica bem quando se dá tudo ou simplesmente se roda em velocidade-cruzeiro no WRC. Excetuando o dois lugares mais baixos do pódio, tudo o resto está perfeitamente resolvido.

Classificação Online – CLIQUE AQUI