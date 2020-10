WRC, Rali Sardenha, PE14: Ogier e Neuville aproximam-se de Sordo

Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) bem tentaram mas Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) estão a aguentar o primeiro lugar ainda que depois de terem começado o dia com 27.4s de avanço para Ogier e 28.9s para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC), em dois troços, os dois candidatos ao triunfo no campeonato já baixaram a margem para 16.1s e 16.2s respetivamente.

Até porque ambos continuam envolvidos na luta pelo segundo lugar que por inerência é cada vez mais a luta pelo primeiro. Faltam dois troços, em princípio Sordo tem a questão controlada, mas esse controlo é cada vez mais stressante. Seja como for, se o espanhol perder o mesmo nas duas restantes passagens, ganha o rali por escassos segundos. Vamos ver o que acontece.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são quartos classificados e nada vão arriscar, pois perder três e seis pontos para o duo à sua frente (e ainda os eventuais pontos da PowerStage) não é grave quando se tem 18 de avanço para o segundo e faltam ainda duas provas para o fim do campeonato.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) são quintos na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) que deve ficar por essa posição e no final, sem hipóteses realistas de renovar o título.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) são sétimos.

Takamoto Katsuta voltou a sair de estrada com o seu Toyota Yaris WRC. Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) estão muito atrasados.

