WRC, Rali Sardenha, PE12: Dani Sordo lidera. Ogier e Neuville separados por 1.9s

Na última PE do dia de hoje no Rali da Sardenha, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram com um tempo de 8:03.4s. Na segunda posição da PE12 ficaram Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) a um segundo do tempo mais rápido. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) foram os terceiros mais rápidos na última especial do dia de hoje, perdendo 2.9s para Ogier/Ingrassia, após um toque num pequeno muro.

Na geral, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) terminam o dia na liderança do Rali da Sardenha, com 27.4s de vantagem. Na luta pela segunda posição, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) conseguiram ascender ao segundo lugar, estando com uma vantagem de 1.5s para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC).

Na quarta posição, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) conseguiram ganhar tempo a Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) e encontram-se como uma vantagem de 8.5s para a dupla da Finlândia.

Os atuais campeões do mundo, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), são sextos classificados, afastados da luta pela vitória do rali, com mais de dois minutos de desvantagem.

