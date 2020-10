WRC, Rali Sardenha, PE11: Neuville e Ogier ganham tempo a Dani Sordo

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a PE11 do Rali da Sardenha com um tempo de 10:39.3s. Na segunda posição nesta PE11 ficaram Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) a 1.6s do tempo mais rápido. Os terceiros mais rápidos na PE11 foram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) que ficaram a três segundos do tempo de Ogier/Ingrassia.

Na geral, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) continuam na liderança, mas o quarto tempo na PE11 significa que Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) estão mais próximos. Sordo/Barrio têm agora uma vantagem de 27s.

Na luta pela segunda posição, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) continua com uma vantagem de 1.4s para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), com uma especial a faltar para o final do dia.

Já Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) perderam tempo para os lugares do pódio, estando a mais de 27s do terceiro posto de Ogier/Ingrassia. Atrás da dupla líder do Campeonato do Mundo de Ralis estão Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) a apenas 3.9s.

