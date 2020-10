WRC, Rali Sardenha, PE10: Thierry Neuville passa Sébastien Ogier na luta pelo 2º

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a PE10 do Rali da Sardenha. O dupla belga fez um tempo de 8:42.9s ficando na frente de Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) por 2.6s. Terceiro tempo mais rápido para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que ficaram a 3.2s do tempo mais rápido.

Na geral, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) continuam a liderar, ganhando três décimos de segundo para os segundos classificados nesta PE10, estando agora a vantagem em 31.6s. Na luta pela segunda posição, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) com a vitória na PE10 saltam para a frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC). A dupla francesa da Toyota está agora a três segundos da dupla belga da Hyundai.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) também recuperaram uma posição após a PE10. A dupla, líder do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), é agora quarta classificada, estando a 19.5s do pódio e com uma vantagem de 5.9s para Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), que estão agora em quinto lugar da geral.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) aproveitaram os problemas de alternador do Ford Fiesta WRC de Gus Greensmith/ElliottEdmondson para ascenderam à sexta posição da geral, estando a mais de dois minutos da liderança e a mais de um minuto da luta pelo quinto lugar.

