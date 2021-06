WRC, Rali Safari: Toyota com começo complicado de prova | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia estão com problemas na suspensão do Toyota Yaris WRC, já que um amortecedor traseiro perdeu óleo. Já se sabe que vão perder tempo na PE4, pois terão de fazer o troço com calma antes de regressar à assistência.

Já Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) terminaram o dia. Deram um toque numa enorme pedra na PE3, danificaram a suspensão dianteira direita já muito perto do fim do troço e dali já só vão para a assistência.