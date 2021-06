WRC, Rali Safari, Thierry Neuville: “condições são difíceis para todos” | AutoSport

Na conferência de imprensa pré-Rali Safari, o AutoSport questionou Thierry Neuville se devido ao facto das recentes quebras de suspensão de Ott Tanak, em Portugal e na Sardenha, se a equipa, tendo em conta que vão correr este fim de semana numa prova muito dura, tinha tinho cuidados adicionais com a suspensão dos seus carros. A resposta foi clara: “Não sei se podemos chamar de problemas de suspensão, para ser honesto, há sempre uma razão para alguma coisa, obviamente vimos na Sardenha que a suspensão do Ott se partiu, mas também havia uma pedra enorme na estrada, por isso não sei se alguma das equipas teria sobrevivido aquela pedra, mas sim, é algo (ndr, atenção na suspensão) que temos de manter na nossa mente, de qualquer forma e não somos os únicos porque as condições são difíceis para todos. Vimos um Rali da Sardenha bastante duro este ano, e muitos carros tiveram problemas, mas como sempre é o mais rápido a quem vai ganhar…”