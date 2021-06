WRC, Rali Safari: Thierry Neuville abandona, Takamoto Katsuta é o novo líder | AutoSport

A Hyundai está mesmo a ter um ano terrível de falta de sorte. Num troço que parecia pouco complicado, Thierry Neuville danificou seriamente a suspensão traseira direita do seu Hyundai i20 WRC e terminou o primeiro troço do dia quase um minuto atrás de Sébastien Ogier. Mesmo que fosse possível atenuar o problema, sem assistência não havia a mínima hipótese do belga suster os ataques dos seus adversários e depois de ter ficado no fim da PE14 com apenas 11.7s de avanço para Takamoto Katsuta, com Sébastien Ogier 4.6s mais atrás depois de ter ganho 13.5s ao japonês, a Hyundai já confirmou o abandono de Neuville e Wydaeghe, com Takamoto Katsuta a ser o novo líder do Rali Safari.

Como estava a suspensão traseira direita no final do troço…