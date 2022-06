WRC, Rali Safari, Takamoto Katsuta: “é certamente o rali mais difícil…” | AutoSport

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) asseguraram no Rali Safari o seu segundo pódio no WRC, curiosamente novamente no Rali Safari.

Este rali é um evento cansativo porque é fisicamente exigente do ponto de vista mental, um desafio difícil em comparação com os outros ralis que temos no calendário. Achas que este o rali mais difícil do ano?

“Digamos que do lado do carro é certamente o rali mais difícil e sim, a equipa fez um grande trabalho no desenvolvimento do carro depois da Sardenha num tempo muito curto.

Digamos que do lado do piloto, claro, uma secção de ‘fesh fesh’ é um terreno realmente difícil para os pilotos, e também para os navegadores porque não conseguem ver. É um grande desafio para todos…”

É o primeiro pódio para o teu navegador, o Aaron Johnson, é especial?

“Sim, estou muito feliz por ele e porque ele fez um trabalho incrível não só para este rali, ele organiza e prepara cada rali muito bem e eu queria realmente devolver-lhe um bom resultado, mas infelizmente nos últimos ralis não fui suficientemente rápido e perdi o pódio em Portugal, e não pude dar-lhe muitos outros bons resultados, por isso finalmente dei-lhe algumas boas recordações, por isso agora estou um pouco mais relaxado e feliz por isso. Sim, ele está a fazer um trabalho muito bom, vamos continuar assim e com certeza, vamos ser ainda mais bem sucedidos…”

Dois pódios na tua carreira até agora, que outros eventos este ano podes visar os pódios?

“Sim, o próximo rali na Estónia e, claro, na Finlândia é o meu rali de casa, por isso vou tentar forçar ao máximo que puder e, claro, há muito risco mas, gosto desse tipo de risco, por isso vou tentar desfrutar e forçar o andamento ao mesmo tempo e sim, vamos ver onde posso estar.

Estónia a Finlândia são ralis bastante loucos, muito rápidos, por isso vou tentar estar o mais próximo possível deles. De certeza que vai ser divertido.”

O teu primeiro pódio no WRC no ano passado foi no Rali Safari e agora o teu segundo pódio no WRC é no Safari, deve adorar este evento, certo?

“Sim, claro, gosto deste Rali. Os outros pilotos mencionaram que foi um fim-de-semana realmente duro, é verdade, mas sim, gostei apesar de me ter sentido bastante cansado. Mas foi um rali muito agradável.