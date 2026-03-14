WRC, Rali Safari: Solberg e Ogier abandonam na ligação, Takamoto Katsuta é o novo líder

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) e Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram que parar na ligação e abandonaram a prova. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) é o novo líder da prova.

Oliver Solberg e Sébastien Ogier foram forçados a abandonar o Safari Rally Quénia na ligação de regresso à assistência, este sábado de manhã, depois de problemas mecânicos provocados pelas condições extremas de lama na especial Sleeping Warrior, confirmou a Toyota Gazoo Racing através de Juha Kankkunen. O sueco liderava o rali e o francês seguia logo atrás, mas ambos ficaram pelo caminho antes de chegarem ao parque de serviço em Naivasha, abrindo a porta à liderança de Takamoto Katsuta, agora à frente dos Hyundai de Thierry Neuville e Adrien Fourmaux.

Lama destrói alternadores de Solberg e Ogier

Após 13 classificativas, Solberg comandava o rali com Ogier em perseguição direta, num duelo interno da Toyota que marcava a manhã de sábado. Porém, a última passagem por Sleeping Warrior, disputada em condições de lama extrema, acabou por ser fatal para a mecânica dos GR Yaris Rally1: “O troço anterior estava bastante enlameado e, com tudo aquilo, a lama entrou na zona do motor e ‘rebentou’ com os alternadores dos dois carros”, explicou Juha Kankkunen, diretor de equipa da Toyota, em declarações aos jornalistas na assistência de Naivasha. “O Oliver também tem um pequeno problema de transmissão, digamos assim. E já sabemos a situação do Elfyn, por isso não foi a melhor manhã.”

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Sem alternador funcional, os carros deixaram de carregar a bateria e acabaram por parar na ligação, impossibilitando a chegada à assistência dentro das regras. Kankkunen fez questão de ilibar os pilotos: “Os pilotos não têm culpa. As condições têm sido tão difíceis que nenhum dos de topo conseguiu evitar problemas até agora, e ainda vamos a meio do rali.”

“Uma peça de seis euros” que acabou com a manhã da Toyota

Kankkunen, ele próprio múltiplo vencedor do Safari, sublinhou que a dureza do rali explica o tipo de falhas registadas. “Já estive aqui tantas vezes que isto não me surpreende muito. As condições têm sido realmente duras. Os carros deviam estar preparados para isto, mas com aquela lama, entra em todo o lado. A água não é tão má, mas a lama densa cola‑se a tudo”, resumiu.

O finlandês detalhou ainda a origem do problema: “Um pouco de lama entrou no alternador e partiu a polia. Depois, começa tudo a encravar. Na verdade, é muito simples. Essa peça custa seis euros, mas se se partir, parte-se.” A imagem contrasta o valor reduzido do componente com o impacto desportivo enorme: a perda simultânea dos dois principais candidatos da Toyota à vitória no Safari.

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Katsuta herda liderança, mas Toyota mantém prudência

Com Solberg e Ogier fora de prova na ligação, Takamoto Katsuta subiu à liderança do rali, seguido por Neuville e Fourmaux, ambos em Hyundai i20 N Rally1 que também já tinham sofrido problemas de aquecimento e acumulação de lama em fases anteriores do evento: “Taka continua a liderar, por isso, nesse sentido, ainda estamos numa posição bastante boa. Mas isto é o Safari e tudo pode acontecer”, comentou Kankkunen, lembrando a natureza imprevisível da prova africana e a rapidez com que as classificações se podem inverter.