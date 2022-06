WRC, Rali Safari, será este um caso em que “todos ralham e ninguém tem razão”? | AutoSport

Gus Greensmith e Jonas Andersson capotaram na PE8, numa direita complicada e a dupla ficou presa durante algum tempo no cockpit do seu Ford Puma Rally1, que ficou ‘deitado’ de lado, aterrando no lado do navegador Jonas Andersson. Até aqui tudo normal, a dupla não estava ferida, mas com o tempo que demoraram a sair do carro, cerca de três minutos, enervaram-se um pouco, até porque ali ao pé estavam dezenas de pessoas e Marshall que nada fizeram para ajudar. O piloto, quando saiu do carro invetivou os presentes, e depressa o vídeo apareceu nas redes sociais, mas pelos vistos este é dos casos em que “todos ralham e ninguém tem razão”.

Greensmith tinha razão em ‘barafustar’, queixando-se, mas depois do vídeo circular, explicou: “para esclarecer este vídeo ficámos presos dentro do carro durante mais de 3 minutos enquanto os agentes de segurança filmaram e não me ajudaram nem a mim nem ao Jonas a sair do carro!” Tinha toda a razão em estar zangado, com os Marshalls a filmar sem ajudar, mas pelos vistos, devido às diretivas relativas aos Rally1 híbridos, foram alegadamente dadas instruções via rádio para não mexerem no carro, o que fizeram. Alguém errou, pois não há info que a luz estivesse vermelha, mas em princípio, os Marshall fizeram apenas o que lhes foi dito para fazerem.