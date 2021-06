WRC, Rali Safari, Sébastien Ogier: “Vai ser, sem dúvida, um enorme desafio…” | AutoSport

Sébastien Ogier chega ao Rali Safari confortavelmente na liderança do campeonato, e está preparado para desfrutar duma prova, que sabe ser muito difícil: “Vai ser, sem dúvida, um enorme desafio. Ao mesmo tempo, tenho que dizer que estamos num país fantástico onde a natureza é bela, mas as pessoas também. Gostámos muito do acolhimento que nos foi dado. Foi espantoso ver como os habitantes locais estão entusiasmados por ver o rali de volta ao seu país. Eles estão muito orgulhosos de organizar este evento. É muito agradável de ver. Mas sabemos que temos um fim-de-semana difícil pela frente. O maior desafio para mim será encontrar o ritmo certo. Há alguns troços agradáveis onde podemos forçar o ritmo. Até ao momento, tudo bem. Os reconhecimentos correram bem e eu estou feliz com o carro. Shakedown foi bastante representativo, e deu-nos uma oportunidade de testar um pouco e ajustar a preparação para o rali. Sinto-me pronto, mas se estamos realmente prontos para este tipo de evento, já não tenho a certeza” começou por dizer Ogier, que quando lhe perguntaram se o que viu nos reconhecimentos é o que esperava: “Estou a ficar mais velho mas ainda demasiado novo para responder a isso. Tenho a expetativa de que será, digamos, muito diferente do que conhecemos até aqui.

Há troços muito duros, mas ainda prefiro guiar aqui porque são troços bastante ‘identificados’. Sabe-se onde encontrar as partes duras em comparação com a Turquia, por exemplo, no ano passado. Havia lá alguns locais que eram ainda mais difíceis para o carro do que o que vamos ter aqui este fim-de-semana. Creio que vamos ter um fim de semana interessante e animado”…