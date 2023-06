WRC, Rali Safari: Sébastien Ogier dilatou liderança, mas pode ter problemas | AutoSport

Depois de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) terem terminado o primeiro dia do Rali Safari com 22.8s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 43.5s e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a 1m22.6s, os Toyota continuam a dar cartas, com o francês a aumentar a imagem para o segundo classificado, colocando-a em 29.8, com Esapekka Lappi a ser agora o novo terceiro classificado por troca com Elfyn Evans, que ficou parado depois de uma passagem de água, perdendo mais de um minuto e com isso o lugar no pódio provisório, sendo esta a única alteração entre os lugares da frente.

Contudo o novo ataque de Ogier pode sair-lhe caro, já que para lá do furo lento que teve, já perto do fim do primeiro troço do dia, o francês estava com pressa para sair do final da especial, olhando continuamente para o seu painel de instrumentos, o que sugere que há uma história maior para contar. Ficaremos a saber lá mais para a frente.

Elfyn Evans voltou a ter no seu Toyota uma reminiscência dos problemas que a TGR teve no início do mês na Sardenha.

Dani Sordo não era o homem mais feliz no Safari esta manhã: “O início foi muito escorregadio, especialmente as primeiras curvas no início, e depois muito acidentado. O carro não está a funcionar bem nessas zonas…”

Ott Tänak começou o dia a andar bem: “tivemos alguns momentos, alguns sítios com lama, que não se veem. É uma aventura, é um verdadeiro zoo!”

Já Loubet, que teve uma sexta-feira para esquecer, com algumas paragens não programadas, continua a fazer uma má prova: “Sinto-me um pouco perdido nestas condições. Não estava a ver a estrada, por isso foi muito estranho, muito difícil…”

